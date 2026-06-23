記事ポイントWellthVerseがClosed βテストを2026年6月末より開始テスター当選者にRe・De Ring Gen2を無償提供応募条件は週1回のアンケート回答と対応スマートフォン所持 ピクセラは、日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、2026年6月末よりアプリの「Closed βテスト」を開始します。テスター募集はWellthVerse公式Discordサーバー内で始まっており、当選者には次世代スマートリング「Re・De