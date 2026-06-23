元マネジャーなどに暴行した罪に問われているタレント「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告の初公判（戸苅左近裁判官）が２３日、東京地裁で行われ、起訴内容の一部を否認した。デヴィ被告は、起訴内容について首をかしげる様子もあったが、弁護人は「記憶が曖昧なところがありますが、積極的に否認する趣旨ではありません」とおおむね認めた。検察側の冒頭陳述では、２つの容疑のうち、昨年１０月２８日に起きた暴行容疑