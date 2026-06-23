記事ポイントExcelをそのままにクラウドDBと連携し、ファイル肥大化と動作の重さを解消ワンクリックで転記作業を自動化し、手入力ミスのリスクを排除ノーコードで導入でき、既存ExcelのフォーマットYや関数をそのまま活用 KUIXは、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR（スマコレ）」を、リードスピーカー・ジャパンの取引先・製品管理業務に採用しました。Excelの使い勝手はそ