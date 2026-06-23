俳優・柳葉敏郎（６５）が２３日までに自身のインスタグラムを更新し、父の日に娘と過ごしたことを報告した。柳葉は「久々の上野上陸！！娘に父の日のプレゼントもらっちゃいました」と書き出し、「＃父の日」「＃父娘時間」とハッシュタグを付けて写真をアップ。ライターを片手に、「指ハート」を作って笑顔を見せるショットを披露した。この投稿には「最高の日になりましたね」「きっと良い娘さんなんでしょうね」「娘ち