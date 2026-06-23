「ソフトバンク０−５オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはまた身長２メートル１３センチの“天敵”にやられた。オリックスの先発・ジェリーに６回零封され、リリーフ陣も攻略できずに今季５度目の完封負けを喫した。これでジェリーに対しては計１８イニングで１点しか奪えていない。小久保監督は「（これまでと）メンバーを替えてチャレンジしたけどね。また次もチャレンジしますよ」と話した。先