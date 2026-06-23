女子ゴルフでツアー通算7勝の佐伯三貴（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表した。夫はボートレーサーの森照夫（37）。「YouTubeでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を発表。エコー写真も公開し、「現在、安定期を迎え、体調と相談しながら日々を過ごしております」と安定期を迎えたことも明かした。「初めてのことばかりで