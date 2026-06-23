「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２３日、鳴門）宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝はドリーム戦で６着に終わるも、レース後は収穫を口にした。「整備もして良くなっていた。ただ、伸びを意識し過ぎて道中がきつかった。まず伸びを付けていく調整をしてから行こうと思っていたので想定通り」と大敗にも前を向く。ピストンリング３本とギアケース交換で上積みはできた。「調整にもしっかり反応してくれる」と２日目