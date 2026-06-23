歌い手・Adoが、世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表した。エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像Adoは5月、クラウドナインと、米音楽フェス『Coachella』を手がけるGoldenvoiceがロサンゼ