◇パ・リーグ西武４―８楽天（2026年6月23日山形）西武が25試合ぶりの連敗を喫した。打線は2回に石井の右前適時打で先制。3回は長谷川の左前適時打で2点目を挙げた。ところが、先発のワイナンスが3回1死満塁のピンチを招くとマッカスカーに同点の中前2点適時打。さらに村林には勝ち越しの2点適時二塁打を浴びた。ワイナンスは5回にもマッカスカーに左越えソロを浴びるなど来日最多5失点で2敗目を喫した。チームの