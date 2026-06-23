お笑いコンビ・CITYの石井ブレンドが23日、自身のSNSを更新。第1子が誕生したことを報告した。【写真】優しい父親の顔…CITY・石井ブレンド、生まれたばかりの第1子と2ショット石井は、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いたショット共に「第一子が誕生しました」と報告。「生まれた瞬間の泣き対決は、子に軍配が上がりました。僕も善戦はしたのですが」と伝えた。続けて「漫才とコーヒーと子育てを頑張ります」とし、「今後とも