「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２３日、鳴門）オールスター（浜名湖）でＳＧ初優勝を飾った丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝が初日６Ｒで２コースからジカまくりを決めて１着発進を決めた。選手紹介では「ＳＧ連続優勝を目指します」と宣言。「大きいこといえるのは自分しかいないから」と笑っていた。前検では厳しかった足も「いい反応で握れたと思う。ギアケースとリングのローテーションで足も少し良くなって