◇パ・リーグ楽天8―4西武（2026年6月23日山形）楽天が10安打8得点で2連勝を飾った。2点を追う3回1死満塁でマッカスカーが中前に同点の2点適時打。さらに2死一、二塁で村林の適時二塁打で2点を勝ち越した。5回はマッカスカーの特大5号ソロで追加点。6回は2つの押し出し四球などで3点を追加した。7回は2番手の西垣が2点を失って、なお2死一、二塁の場面で、吉井理人監督は4点差あったが、スイッチ。代わった柴田が代