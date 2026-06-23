「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人が広島戦に３連勝で首位タイに浮上した。先発・戸郷が苦しみながらも７回途中５安打３失点で４勝目。松本が２打席連続適時打を放つなど勝負強さを見せた。橋上監督代行は試合後、戸郷について「本調子かというとそうでもなかった気もしますけど、粘り強く放ってくれましたし。きょうは投げることはもちろんなんですけど、最初のバントと次のバント、結局得点に結びついて