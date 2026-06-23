◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・岩崎優投手（35）は1点優勢の8回に登板も4失点で逆転を許した。先頭から連打と犠打、四球で1死満塁となって岩田に前進守備だった左翼の頭を越される2点適時打を浴びるなど4点を失った。試合後は「次、頑張ります」と繰り返し、やり返すことを宣言。試合前の時点で9試合連続無失点で、失点は実に4月25日以来。チームを支えてきた左腕は、ここから再びゼロを