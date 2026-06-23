２３日午後７時２５分頃、島根県出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、付近の住民から「建物の２階から黒煙が上がっている」と１１９番があった。市消防本部によると、午後１１時１０分時点で飲食店など十数棟が燃えており、消火活動が続いている。今のところ、けが人や逃げ遅れの情報はない。現場はＪＲ出雲市駅から北東約４００メートル。火災現場付近の男性（７２）は午後７時３０分頃、自宅で食事中に火事に気