ルピシアは6月23日、「ブック オブ ティー・アンネテ」を全国の書店及びルピシアの店舗と通信販売で数量限定発売した。同商品は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ。第29弾となる今回は、フランス語の副題「アンネテ（夏に）」の通り、爽やかな柑橘の香りのお茶や、アイスティーに最適な夏限定のお茶などを取り揃えた。今回は初の試みとして、ティーバッグの大きさと入数が異