ブルボンのロングセラー商品「ルマンド」の紫色を基調としたパッケージデザインが5月28日、色彩や位置の組み合わせからなる位置商標として登録された。位置商標とは、商品や包装、店舗内装などの特定の位置に付された標章について、その位置と結びついた識別力を保護する商標。文字や図形そのものだけでなく、表示される場所も 含めてブランドの出所表示として守られる。今回、位置商標として登録された背景について同社は「