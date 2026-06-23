◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）楽天が逆転勝ちで２連勝を飾った。吉井新監督が就任後初の連勝となった。打線がつながった。２点を追う３回だ。１死満塁の好機をつくるとマッカスカーが中前へ２点打。同点に追いついた。さらに２死一、二塁から村林が左越えの２点二塁打。この回４得点で逆転に成功した。勢いに乗った打線は止まらない。５回にマッカスカーのソロなどで追加点。さらに６回は２個の押し出し四