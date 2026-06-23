◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）首位・西武はワイナンス、浜屋で計８失点を喫するなど５月２０、２２日以来、約１か月ぶりの連敗。４月２８〜３０日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来、１６カードぶりのカード負け越しを喫した。先発したアラン・ワイナンス投手は５回を投げ６奪三振、９安打２四球、来日ワーストの５失点。初回は走者を出すも無失点の立ち上がり。２回も１死一、二塁としたが、無失点で切り抜け