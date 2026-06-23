「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）首位・阪神は３位・ヤクルトに今季１５度目の逆転負けを喫し、連勝が３でストップ。この日勝利した巨人に同率首位に並ばれ、セ・リーグは再び上位３チームが０・５ゲーム差にひしめく状況となった。試合後、藤川監督は６回３安打無失点だった先発・才木について「６回１００球ですか。ピンチをしっかりしのいで、ゲームはしっかりつくってくれましたね。今後につなげていっても