◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、岩崎の次回に期待した。１点リードの８回。マウンドに上がった左腕は連打と四球で１死満塁のピンチを招き、岩田に左翼へ逆転２点二塁打を献上。赤羽の右前適時打で２点を失った。連続試合無失点が「９」でストップ。４年ぶり４失点で今季２敗目を喫した。指揮官は「１―０でなかなか難しいゲーム展開ですから、また切り替えて明日以降やっ