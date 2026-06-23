しほママの防災術、防災士の柳原志保さんとお伝えします。きょうのテーマは、「大雨になる前に！浸水防ぐ水のう作り」です。熊本県内も、あすの明け方から非常に激しい雨の予想となっていて家の浸水にも警戒が必要ですよね。■永島由菜キャスター今回は私がしほママの家にお邪魔して大雨対策を学び、水のう作りに挑戦しました。やってみないと分からない意外な難しさがありました。■永島キャスター「大雨の前に