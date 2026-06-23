23日午後7時半ごろ、島根県出雲市の商店街で火災が発生しました。現在も消火活動が続いています。火事があったのは島根県出雲市の商店街です。23日午後7時半ごろ、JR出雲市駅から徒歩3分ほどの場所にある商店街で建物火災が発生し、現在も消火活動が行われています。消防によりますと、近隣の住民から「建物2階から黒煙」と通報がありました。今のところけが人の情報は入っていないということです。また付近の5、6棟にも延焼してい