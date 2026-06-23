「ソフトバンク０−５オリックス」（みずほペイペイドーム）ソフトバンクが今季５度目の零敗を喫し、連勝が２で止まった。打線が相手先発ジェリーを攻略できず、六回までわずか２安打。二回は先頭から連続四球で好機をつくり２死一、三塁としたが、野村が空振り三振に倒れた。五回も１死三塁の好機を生かせなかった。結局相手の継投に３安打に抑えられた。先発の上沢は５回４安打３失点で３敗目（３勝）。三回２死まで無安