「ソフトバンク０−５オリックス」（みずほペイペイドーム）オリックスが快勝し、連敗を２で止めた。先発のジェリーが６回２安打無失点で３勝目（３敗）。二回は連続四球から２死一、三塁のピンチを招いたが後続を断った。四回も牧原大の左前打に左翼・西川の失策も絡んで１死三塁としたが、広瀬隆を空振り三振、周東を二ゴロに仕留めて切り抜けた。打線は三回２死まで無安打に抑えられたが、若月に１号左越えソロが出てこ