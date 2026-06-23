「楽天−西武」（２３日、きらやかスタジアム）楽天・堀内が七回、スイング時にバットが飛んで、危険スイングとして警告が与えられた。八回先頭で左打席に入ると、カウント１−１からの空振り時にバットが一塁ベンチ方向に飛んだ。バットは一塁ベンチ横に座ったボールボーイの上の壁に当たったが、人には当たらずにグラウンドに落ちた。審判が危険スイングとして警告とアナウンスした。