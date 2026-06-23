新日本プロレスは23日、後楽園ホールで「RoadtoG1クライマックス」を行った。IWGPジュニアヘビー級王座挑戦権争奪4WAY戦（誰か1人が勝てば終わり）はミスター・ワト、フランシスコ・アキラ、藤田晃生、SHOの4人で争われた。入場からSHOが放送席のYOHに絡む。試合はワトと藤田がエルボー。アキラとSHOがワトを鉄柵。連係も不意を突いてのフォール。ワトがカットでカウント2。5分すぎ、ワトがエルボー、藤田、逆水平、脳天