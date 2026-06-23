中東情勢の影響で住宅の塗装などに使うシンナーの調達が困難になっています。こうした中、国が23日から始めたのはメーカーが工務店などに直接販売する仕組みです。県内の業者を取材しました。リフォーム工事が進む新潟市西区の住宅。外壁に塗っていたのは白い塗料です。新創・帆刈勇蔵社長「シンナーは入れる場合入れない場合がある。（塗料が）はがれにくいという」石油由来のシンナー。建物