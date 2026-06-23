「100万円でいくら増えるの？」が一番気になる個人向け国債という言葉を聞いても、なかなか身近に感じられないかもしれません。実際、多くの人が気になるのは「安全性」よりも、「結局いくら増えるのか」という点ではないでしょうか。例えば100万円を運用するとします。実際の利息は半年ごとに支払われますが、仮に適用金利が年0.5％なら、1年間で受け取る利息は税引前で5000円です。年1％になれば1万円になります。100万円ではそ