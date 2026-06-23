◇パ・リーグオリックス5―0ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）オリックスが連敗を2で止め、ビジターでの連敗は6でストップ。対ソフトバンク戦はこれで4連勝とした。正捕手の一発が、天敵攻略への号砲となった。3回2死から若月が、上沢のスライダーを捉えて打球は左中間テラスへ一直線。今季168打席目の1号ソロで、初回先頭から8打者連続でアウトを奪っていた右腕から先制した。森友を上半身のコンディション