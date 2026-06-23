◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）オリックス・マチャドが、危険球退場となった。4番手として登板し、2死からソフトバンク・石塚への4球目が顔面付近に直撃。思わずマチャド自身も顔をゆがめる投球に、球場は悲鳴に包まれた。石塚は担架に乗せられ、そのままグラウンドからベンチ裏へ運ばれた。岸田監督もグラウンドに飛び出し、石塚を気遣う様子をみせた。オリックスベンチの選手や