8回、この試合3安打目となる中前打を放ちコーチとタッチするオリックス・杉沢＝みずほペイペイドームオリックスが効果的に得点した。三回に若月の今季1号ソロで先制し、五回は先頭杉沢の安打から2点を追加。八回にも2点を加えた。ジェリーは球に切れがあり、6回2安打無失点で3勝目。ソフトバンクは散発の3安打に終わった。