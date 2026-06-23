【バンコク共同】ラオス北部シェンクワン県の警察当局は23日までに、特殊詐欺拠点の捜査で日本人9人を拘束したとフェイスブックの動画内で明らかにした。拠点の捜索は17日で、中国人4人と台湾人4人も拘束したという。在ラオス日本大使館は「事実関係を確認中」としている。地元警察当局は日本人らが不法入国し、集団で犯罪行為をしていたとみて捜査。パソコンや携帯電話を押収した。