8回、生還した岩田（左）を迎えるヤクルト・池山監督＝甲子園ヤクルトが逆転勝ちで3連敗を免れた。0―1の八回、1死満塁と攻めて岩田の2点二塁打と赤羽の2点打で4点を奪った。七回にピンチを背負っても切り抜けたリランソが来日初勝利。岩崎が誤算だった阪神は連勝が3で止まった。