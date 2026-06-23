◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2026年6月23日みずほペイペイD）0―5の9回2死、ソフトバンクの代打・石塚綜一郎捕手がオリックス守護神マチャドの直球を顔面付近に受け、負傷交代した。内角への抜けたボールを避けきれず、投げたマチャドも当たった瞬間に頭を抱える。倒れ込んだまま動けない石塚は担架に乗せられてベンチ裏へ下がった。騒然とした場内からは背番号55への「頑張れ！」の声が次々とわき上がった。