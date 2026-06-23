【FIFAワールドカップ2026】ノルウェー代表 3ー2 セネガル代表（日本時間6月23日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】怪物・ハーランド、技ありの“芸術的テクニカル弾”を放つ瞬間怪物FWが圧巻の決定力を見せつけた。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、利き足ではない右足でクロスに合わせてゴールを奪うと、異次元の決定力にファンも驚きを隠せない様子だった。日本時間6月23日、FIFAワールドカップ