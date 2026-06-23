「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）微妙な判定を巡って広島・新井監督がリクエストした。３−７の九回１死一塁。小園が左翼前へ放った打球を左翼・佐々木が前進してスライディングキャッチを試みた。判定は直接捕球でアウト。一塁走者・坂倉が一塁へ戻っていた。しかし、新井監督がリクエストすると、審判員から「リプレー検証の結果、ノーキャッチ。走者一塁二塁で再開します」とアナウンスがあった。これに橋