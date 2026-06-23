株主総会が開かれた日産自動車本社＝２３日、横浜市西区経営再建中の日産自動車が２３日に開いた定時株主総会で、会社側が提出した社外取締役の永井素夫氏（７２）＝元みずほ信託銀行副社長＝の再任案が否決された。日産の主要取引銀行であるみずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）からの独立性が疑問視され、株主の賛同を得られなかったもようだ。会社提案の取締役選任案が否決されるのは異例。みずほＦＧの仲介で一時は経営統