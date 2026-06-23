アイドルグループHKT48石橋颯（20）が23日、グループからの卒業を発表した。発表はこの日開催のチームH「目撃者」公演内で行われた。公式サイトにもお知らせが掲載され、「本日の劇場公演にて、石橋颯より卒業の発表がございました。つきましては、改めてファンの皆様にご報告させていただきます」とし、「石橋颯とは卒業に関して、本人の意向を尊重し、話し合いを重ねてまいりましたが、2026年秋頃にHKT48での活動を終了させてい