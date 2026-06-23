元テレビ朝日でフリーの竹内由恵アナウンサーが２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。世の男性がカッコをつけた際につくる一瞬の表情にもの申す一幕があった。今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。この日、「かつてカッコ良かった男性に多い瞬間があると思っていて」と話し出すと「ここ決めたい！会議でこれ決めたい！って時に、なんか眉毛と目の距離をフッと縮めたいんですよ、な