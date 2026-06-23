函館競馬場でひときわ目立つ好馬体の新馬がいる。その名はブラッグス（牡２歳、栗東・平田修厩舎、父ブリックスアンドモルタル）だ。デビューは７月１２日の函館・芝１８００メートルを予定。デビュー戦の１か月以上前の６月上旬から函館へ入厩し、入念な調整が進められている。今年の２歳新馬戦で、すでに４勝を挙げるなど絶好調の北村友一騎手＝栗東・フリー＝も一目置く存在だ。堀部助手は「ジョッキーがじっくり乗りたいと