◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）楽天・堀内謙伍捕手が危険スイングで警告を受けた。４点リードの７回無死。堀内はカウント１―１からスイングしたが、バットがすっぽ抜け、バックネットと一塁側ベンチの間付近に飛んだ。球審が警告処分を通告した。危険スイングとは、打者がスイングした際、最後までバットを保持し続けることをせずスイングの途中でバットを投げ出してしまうことをいう（すっぽ抜け含む）。特に