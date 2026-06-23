◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックスが今季６度目の完封勝ちで、ビジターでの連敗を「６」で止めた。相手先発は、カード別最多の２４勝を献上していた上沢。前回対戦では、９回１死まで無安打無得点投球を許していた。両軍無得点の３回２死、若月が左越えに今季１号の先制ソロ。５回には宗、西川に適時打は生まれ、この回限りでマウンドから引きずり下ろした。８回は、宗が