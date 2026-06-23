阪神は２３日のヤクルト戦（甲子園）に３―４で敗れ、連勝は３でストップした。１―０の８回に３番手としてマウンドに上がった岩崎優投手（３５）が、４安打２四球４失点と大炎上。ゲームを一気に引っ繰り返されるショッキングなゲーム内容で、首位攻防の第１ラウンドを落とした。昨季まで１２球団屈指の陣容を誇った虎ブルペンは、６月に入ってもなお不安定だ。ドリスとともにチームのダブルクローザーを務めるベテラン左腕・