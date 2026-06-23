ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕した。遠藤エミ（３８＝滋賀）はオープニングレースの初日１Ｒ、１号艇で登場。コンマ０９のトップスタートを決めると、２コースから握った上條暢嵩、５コースから差した佐藤隆太郎を振り切って、１着でゴールを駆け抜けた。舟足も「朝の試運転の時より、レースの方が出足が力強かったです」と手応え十分だ。レース後は「スリット近辺が怪しいかな。回