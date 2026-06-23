◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが今季５度目の完封負けを喫し、３カード連続の初戦黒星となった。先発は、右肘のコンディション不良で５月１５日以来の登板となった上沢直之投手が務めた。２回までパーフェクトと上々の立ち上がりを見せたが、３回２死から若月にソロを浴びて失点。５回にも無死一、三塁から宗に右前適時打を許すなど２失点し、５回３失点で降板した。