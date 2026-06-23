ＡＫＢ４８から契約を解除された花田藍衣が２３日、自身のＸで動画を投稿し、丸刈り姿で活動休止から契約解除までの経緯を語った。ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨはこの日、花田が禁止事項に抵触したため契約を解除したことを発表。その際に丸刈りを強要した事実を否定し、花田本人から話し合いを拒絶されたと説明していた。◆花田の動画コメント全文皆さんこんばんは。花田藍衣です。私の活動休止についてたくさんご心配