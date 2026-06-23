事故なのよ▶▶この作品を最初から読む歯科衛生士のくるみは、15歳年上の和也とお見合い結婚をして1年。くるみの父は単身赴任で、実家では母が1人暮らしをしていました。そんな母を気にかけて帰省をしていたある日、くるみは実家で衝撃的なものを発見します。母にたずねても嘘のようなバレバレの言い訳を繰り返し、はぐらかすばかり。くるみはどうにかして真相を突き止めようとするのですが…。22歳の娘と姉妹に間違えら