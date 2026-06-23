新しい学校のリーダーズ 新しい学校のリーダーズが23日、4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を7月24日にリリースすることを発表した。あわせて、アルバムからの先行配信曲「Oi AG!」が7月10日にリリースされることも決定。さらに、2026年秋には全国5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」も発表された。アルバムタイトルに含まれている「Love」には、「心からの誠実