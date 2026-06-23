FWリオネル・メッシ PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で6月22日（日本時間23日）、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）がダラスで行われたオーストリア代表戦で2ゴールを決めてW杯通算得点を歴代最多の18に更新。 【結果詳細】グループJ アルゼンチン vs オーストリア｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大